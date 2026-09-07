Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Подрядчику работ в Камерном театре вынесли предупреждение

Подрядчику работ в Камерном театре вынесли предупреждение

«Если ситуация не изменится, будем переходить к претензионной работе» Подрядчик работ в Камерном театре Смоленска получил предупреждение от властей города - оно связано с содержанием строительной территории.

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