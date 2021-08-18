Тилль Линдеманн станет хедлайнером "Спасской башни" в Москве

Немецкий рок-музыкант Тилль Линдеманн станет специальным гостем и хедлайнером Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который пройдет в Москве, на Красной площади 4 и 5 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию фестиваля.