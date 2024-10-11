НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

test mazurok

1 подписчик

❗️Коротко о ситуации с нефтебазой в Феодосии: ⏺Прекратилось факельное горение на территории нефтебазы; ⏺Сотрудники МЧС продолжают ликвидировать последствия пожара на нефтебазе, угрозы жителям нет; ⏺Не зафиксировано превышение концентрации вредных веществ на территории города; ⏺Сегодня жители Феодосии, покинувшие ранее зону ЧС, смогут вернуться в свои дома; ⏺В связи с ЧС некоторые участки дорог всё ещё перекрыты; ⏺Восстановление подачи воды в Феодосии ожидается в течение дня.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх