❗️Коротко о ситуации с нефтебазой в Феодосии: ⏺Прекратилось факельное горение на территории нефтебазы; ⏺Сотрудники МЧС продолжают ликвидировать последствия пожара на нефтебазе, угрозы жителям нет; ⏺Не зафиксировано превышение концентрации вредных веществ на территории города; ⏺Сегодня жители Феодосии, покинувшие ранее зону ЧС, смогут вернуться в свои дома; ⏺В связи с ЧС некоторые участки дорог всё ещё перекрыты; ⏺Восстановление подачи воды в Феодосии ожидается в течение дня.