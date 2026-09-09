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Как советское радио на кухне работало без батареек и розетки на 220 вольт

Радио на кухне работал без батареек и 220 вольт, потому что усилитель стоял на другом конце города. Разбираем устройство радиоточки.

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