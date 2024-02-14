«Кроос – лучший немецкий футболист, но в Германии его таковым не признают». Экс-первая ракетка мира Беккер о хавбеке «Реала»

«Как вы знаете, я люблю футбол! Смотрел, игру «Реала» с «РБ Лейпциг». Наслаждался игрой, а в особенности – Тони Кроосом! Лучший немецкий футболист в мире уже некоторое время, но в Германии его таковым не признают», – написал шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира.