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Крымская газета

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Крымчане в два раза чаще стали пользоваться цифровыми сервисами госуслуг

Крымчане в два раза чаще стали пользоваться цифровыми сервисами госуслуг

С 2020 года «Цифровая трансформация» была поставлена отдельной национальной целью в России. На данный момент все целевые показатели, установленные Президентом России Владимиром Путиным, были перевыполнены.

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