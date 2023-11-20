Страна и люди
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Страна и люди

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Самое странное стихотворение Высоцкого: в чём он клялся в 1953 году?

Самое странное стихотворение Высоцкого: в чём он клялся в 1953 году?

Владимир Высоцкий, будучи еще юношей, сочинил довольно странное стихотворение под названием «Моя клятва».

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НП
Наталья Павлова
Высоцкий в интервью, которое он дал в июле 1976 года в Нью-Йорке журналисту телеканала CBS Дану Ротару, на вопрос: &quot;Может быть, это не так, но, мне кажется, кое-кто в СССР беспокоится, вернётесь ли вы обратно. Я не ошибаюсь?&quot;, - ответил: &quot;Ну почему?! Ну что вы! Я уезжаю уже четвёртый или пятый раз и всегда возвращаюсь. Это смешно! Если бы я был человеком, которого боятся выпускать из страны, так это было бы совершенно другое интервью. Я спокойно сижу перед вами, спокойно отвечаю на ваши вопросы. Я люблю свою страну и не хочу причинять ей вред. И не причиню никогда.&quot; Сказал бы он такое, будучи ЯРЫМ антисоветчиком? Страна-то была советская! Вот за это: &quot;Я люблю свою страну и не хочу причинять ей вред. И не причиню никогда&quot;, - Высоцкий достоин уважения.
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