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Царьград

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"Москва и Вашингтон договорились": На Украине поняли, за чей счёт теперь будет продолжаться война

"Москва и Вашингтон договорились": На Украине поняли, за чей счёт теперь будет продолжаться война

На Украине наконец поняли главное – за чей счёт будет продолжаться война, ведь деньги "надёжных союзников и друзей" с Запада крайне мало.

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