Мужчина попытался протаранить резиденцию премьер-министра Японии и забросал бутылками с зажигательной смесью здание штаб-квартиры Либерально-демократической партии

В Токио полиция задержала мужчину, который бросил несколько бутылок с зажигательной смесью перед штаб-квартирой правящей Либерально-демократической партии, а затем попытался протаранить резиденцию премьер-министра на автомобиле.
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