Суд в Москве оштрафовал Tinder на 10 млн рублей

Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 10 млн рублей компанию Match Group LLC — владельца сервиса для знакомств Tinder из-за повторного отказа локализовать персональные данные граждан РФ, сообщает РИА Новости.
Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 10 млн рублей компанию Match Group LLC — владельца сервиса для знакомств Tinder из-за повторного отказа локализовать персональные данные граждан РФ, сообщает РИА Новости.
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