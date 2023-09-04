Аргументы и Факты

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Суд в Москве оштрафовал Tinder на 10 млн рублей

Суд в Москве оштрафовал Tinder на 10 млн рублей

Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 10 млн рублей компанию Match Group LLC — владельца сервиса для знакомств Tinder из-за повторного отказа локализовать персональные данные граждан РФ, сообщает РИА Новости.

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