Галкин обвинил Лепса, Газманова, Бабкину в молчании о ситуации под Курском

Шоумен Максим Галкин*, отвечая на обвинения патриотов в молчании о вторжении украинских войск на территорию Курской области, раскритиковал Олега Газманова, Григория Лепса, Надежду Бабкину и певца SHAMANа.
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