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Аргументы недели

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В Киришском районе задержан подозреваемый в поджоге скамейки в парке

В Киришском районе задержан подозреваемый в поджоге скамейки в парке

В полицию Киришского района Ленинградской области 10 июля поступило сообщение от очевидца о поджоге декоративной скамейки в виде сердца в парке Сердец.

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