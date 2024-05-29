Мусоровоз не труповозка! Житель города призвал хозяйку умершей собаки убрать с мусорный площадки пакет с трупом.
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Мусоровоз не труповозка! Житель города призвал хозяйку умершей собаки убрать с мусорный площадки пакет с трупом.