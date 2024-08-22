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Более 200 диверсантов ВСУ участвовали в попытке прорыва в Брянской области

Более 200 диверсантов ВСУ участвовали в попытке прорыва в Брянской области

В попытке прорыва госграницы в районе посёлка Забрама Брянской области принимали участие более 200 украинских диверсантов.

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