Коалиция премьера Индии Моди получила большинство на выборах в парламент

Более половины мест в нижней палате парламента Индии получил по итогам выборов Национальный демократический альянс (НДА), возглавляемый националистической партией «Бхаратия Джаната» (БДП) премьер-министра Индии Нарендры Моди, следует 3 июня из данных экзитпола.
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