Shot: над Котовском в Тамбовской области позвучали взрывы после атаки БПЛА

Игорь Васиков

Правильно писать - запущенные с территории украины. Ракеты и безпилотники НАТО. Цели утверждает НАТО. Целеуказания вводят специалисты НАТО. Спутники наведения НАТО. Запущены с территории украины. При чем тут ВСУ?