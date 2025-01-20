Близкие Евгении Добровольской рассказали о последнем месяце ее жизни

Стало известно, что покойной Евгении Добровольской перед смертью было даже трудно читать. Актриса Евгения Добровольская, которую публика знает по роли в фильме «Время года зима», сражалась с раком желудка более года.
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