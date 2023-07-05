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Исследователи разработали модель ИИ на основе глубокого обучения, которая может предсказать как "целевую", так и "нецелевую" активность инструмента редактирования генов CRISPR-Cas13 (способного манипулировать РНК)

Исследователи разработали модель ИИ на основе глубокого обучения, которая может предсказать как "целевую", так и "нецелевую" активность инструмента редактирования генов CRISPR-Cas13 (способного манипулировать РНК)

﻿﻿Исследователи разработали модель искусственного интеллекта на основе глубокого обучения, которая может предсказывать как «целевую», так и «нецелевую» активность инструмента редактирования генов CRISPR-Cas13 (способного манипулировать РНК).

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