Транзит локуса

Давайте вместе разберем динамику локуса и фокуса.Куда это все уезжает и почему. Когда наш автор приходит на яхту и начинает знакомиться с девушками, фокус у него на девушках, а локус у себя.
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