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В результате атаки БПЛА ВСУ повреждена электроподстанция в Орловской области

В результате атаки БПЛА ВСУ повреждена электроподстанция в Орловской области

В ночь на 10 октября в результате атаки беспилотников противника была повреждена электроподстанция в Знаменском районе Орловской области.

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