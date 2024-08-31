10 малоизвестных и страшных фактов о «чёрной смерти» - болезни, выкосившей пол-Европы

Черная Смерть унесла жизни 60 миллионов человек. Чума – страшная болезнь, которую называли в народе «чёрная смерть» - в Средневековье стала настоящей пандемией, которая охватила не только Европу, но и некоторые части Азии и Африки, в результате чего погибло огромное количество людей (около 60 миллионов человек).