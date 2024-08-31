С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 463 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • людмила макарова
    Юный техникСамые интересные ...
  • Алексей
    Молодец!10 открыток о тон...
  • Борис Темирезов
    Не ,,,газири,,, а хазырла-,что означает,,,готовые  ,заготовленные,,, И это одежда называется,,,,БЕШМЕТ,ЧЕПКЕН,кавказц...Газыри - важный э...

10 малоизвестных и страшных фактов о «чёрной смерти» - болезни, выкосившей пол-Европы

10 малоизвестных и страшных фактов о «чёрной смерти» - болезни, выкосившей пол-Европы

Черная Смерть унесла жизни 60 миллионов человек. Чума – страшная болезнь, которую называли в народе «чёрная смерть» - в Средневековье стала настоящей пандемией, которая охватила не только Европу, но и некоторые части Азии и Африки, в результате чего погибло огромное количество людей (около 60 миллионов человек).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх