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Bloomberg: ЕС хочет ввести санкции против 1,6 тыс. компания за «помощь» России

Bloomberg: ЕС хочет ввести санкции против 1,6 тыс. компания за «помощь» России

Более 1,6 тыс. компаний могут попасть под санкции Евросоюза. Речь идет об организациях, которые, как утверждает Брюссель, связаны с Россией, сообщило 28 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой рестрикций.

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