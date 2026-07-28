Bloomberg: ЕС хочет ввести санкции против 1,6 тыс. компания за «помощь» России

Более 1,6 тыс. компаний могут попасть под санкции Евросоюза. Речь идет об организациях, которые, как утверждает Брюссель, связаны с Россией, сообщило 28 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой рестрикций.