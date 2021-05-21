Сбер запускает ТВ-медиацентр с умной камерой SberBox Top

SberDevices запускает новый продукт SberBox Top — ТВ-медиацентр с умной камерой, который даёт возможность совершать видеозвонки, смотреть фильмы, слушать музыку, играть, управлять умным домом и даже заниматься спортом с отслеживанием корректности выполнения упражнений.