Сбер запускает ТВ-медиацентр с умной камерой SberBox Top

SberDevices запускает новый продукт SberBox Top — ТВ-медиацентр с умной камерой, который даёт возможность совершать видеозвонки, смотреть фильмы, слушать музыку, играть, управлять умным домом и даже заниматься спортом с отслеживанием корректности выполнения упражнений.
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