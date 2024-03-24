В Самарской области несут цветы к мемориалам в память о жертвах в Подмосковье

Жители региона продолжают выражать поддержку пострадавшим во время теракта в “Крокус сити холле”.В субботу, 23 марта, в самых разных точках региона неравнодушные граждане оставляли цветы и игрушки в память о тех, кто погиб накануне 22 марта в подмосковном Красногорске.