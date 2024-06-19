Роспотребнадзор выявил поставщиков и изъял продукцию, приведшую к отравлениям

А Путин не знал, что запрещая проверки, ради раскрутки навязываемого нам капитализма, создает угрозу для здоровья и даже жизни граждан? Или опять скажет, что его обманули? Когда же он поймет, что капитализм губителен для России?

Наталия

Где этот Роспотребнадзор был раньше, когда открывали эти производства в антисанитарной промзоне? Кто и на каком основании дал разрешение? О запрете проверок аналогичных мелких лавочек и производств даже говорить не хочется, также, как и о работе в них людей, не имеющих ни малейшего представления о санитарии и гигиене и купивших санитарные книжки, или и вовсе без них.