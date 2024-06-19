МОСКВА, — РИА Новости. Роспотребнадзор выявил поставщиков и изъял продукцию, приведшую к массовым отравлениям, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Роспотребнадзор выявил поставщиков и изъял продукцию, приведшую к отравлениям
Комментарии
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ГИ
Геннадий Исаков
А Путин не знал, что запрещая проверки, ради раскрутки навязываемого нам капитализма, создает угрозу для здоровья и даже жизни граждан? Или опять скажет, что его обманули? Когда же он поймет, что капитализм губителен для России?
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3 час.
Наталия
Где этот Роспотребнадзор был раньше, когда открывали эти производства в антисанитарной промзоне? Кто и на каком основании дал разрешение? О запрете проверок аналогичных мелких лавочек и производств даже говорить не хочется, также, как и о работе в них людей, не имеющих ни малейшего представления о санитарии и гигиене и купивших санитарные книжки, или и вовсе без них.
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2 час.
Дмитрий Бакланов
Разрешение проверок дает возможность служащим из Роспотребнадзора получить дополнительный нелегальный доход, кошмаря предприятия. Запрет на проверки ввели люди не верящие в неподкупность Роспотребнадзора, и в его нежелание увеличить свой доход за счет предприятий.
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1 час.
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