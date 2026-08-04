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Какими в молодости были советские актрисы, которых мы запомнили только пожилыми

Какими в молодости были советские актрисы, которых мы запомнили только пожилыми

Советские актрисы приходили в кино в разном возрасте. Наталья Селезнёва впервые оказалась на съёмочной площадке в шесть лет, Жанна Прохоренко дебютировала в 18, а Евгения Ханаева сыграла первую роль в 44 года.

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