Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Европа преподносит "подарки Путину".

Европа преподносит "подарки Путину".

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Владимир Корнилов В Британии и Германии бурно обсуждают два идентичных события, произошедших на прошлой неделе с разницей в два дня.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Просто  ТОТАЛЬНЕЙШАЯ  ЦЕНЗУРА , УЖАС ...!!!
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