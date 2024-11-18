Европа преподносит "подарки Путину".

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Владимир Корнилов В Британии и Германии бурно обсуждают два идентичных события, произошедших на прошлой неделе с разницей в два дня.
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