Appetite: питье воды за едой не снижает аппетит, а усиливает

Ученые из Корнеллского университета и Университета штата Пенсильвания обнаружили, что питье воды во время еды не только не снижает аппетит и помогает раньше завершить прием пищи, но и увеличивает объем съеденного.
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