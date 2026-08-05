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Газета.ру

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Appetite: питье воды за едой не снижает аппетит, а усиливает

Appetite: питье воды за едой не снижает аппетит, а усиливает

Ученые из Корнеллского университета и Университета штата Пенсильвания обнаружили, что питье воды во время еды не только не снижает аппетит и помогает раньше завершить прием пищи, но и увеличивает объем съеденного.

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