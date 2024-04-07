Экс-канцлер Шредер призвал Францию и ФРГ разработать мирный план по Украине

Франция и Германия должны инициировать мирные переговоры по украинскому конфликту, заявил экс-канцлер Германии (с 1998 по 2005 год) и политик СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) Герхард Шредер, которого неоднократно критиковали за связи с Россией, в интервью газете Süddeutsche Zeitung.