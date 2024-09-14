Многодетным семьям Петрозаводска расскажут, как получить участок

Встреча со специалистами состоится 19 сентября Специально для многодетных семей, которых волнует вопрос получения земельного участка и дальнейшего его использования под строительство дома, 19 сентября состоится встреча со специалистами.
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