Русский компас Фото: ТГ-канал Юлии Купецкой. После скандального вручения сертификата на 24 млн мигрантам Юлии Купецкой понадобилась поддержка добрым словом.
Боты набежали: бюджетников обязали помогать главе Мытищ с пиаром
Комментарии
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Сергей Тюрин
А я б тоже плюсанул фото Купецкой... Увидев её на лесоповале в районе "железной дороги, где мчится курьерский Воркута-Ленинград" 😜
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4 час.
Ирина Штромберг
РазнАрядка! Что ж вы с ошибками то пишете?!
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3 час.
СП
Светлана Позднякова
Идёт давно целенаправленный развал внутри России!!Боже мой!!Какой кошмар!!!😳🤷♀️🤦🏻♀️
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3 час.
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