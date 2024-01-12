WSJ: хуситы ожидают ударов США и спрятали часть своего оружия

Хуситы в Йемене ожидают новых нападений со стороны Соединенных Штатов и Великобритании. Они перевезли часть оружия и военное оборудование в укромное место, чтобы уберечь их от ударов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне и в окружении хуситов.
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