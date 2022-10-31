Продолжением реализации «зерновой сделки» Украина пытается проверить реакцию России

Продолжением реализации «зерновой сделки» Украина пытается проверить реакцию России

Подтверждается информация о том, что Украина совместно с Турцией и представителями ООН договорились о том, что действие так называемой «зерновой сделки» будут продолжаться.

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