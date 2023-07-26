Моu Новости

15 подписчиков

Свежие комментарии

  • Константин Поляков
    Ну и где..... ученые и их выясненное,что там?☠️😈Душа после смерти...
  • Vladimir Orekhov
    Наверное, обычный картофельный суп можно/нужно считать супом на картофельном отваре.Что будет если пи...
  • Lora Некрасова
    Всё правильно. Я так и делаю. В постные дни на картофельном отваре получается вкусная каша. Поливаю комнатные цветы. ...Что будет если пи...

Скорлупа грецких орехов на вес золота: выбрасывать никак нельзя

Нам всем хорошо известны полезные свойства разных продуктов. Но мы чаще всего даже не задумываемся о том, что могли бы получать гораздо больше, используя некоторые фрукты, овощи и другие продукты, что называется, целиком (с кожурой, ботвой и т.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх