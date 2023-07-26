Скорлупа грецких орехов на вес золота: выбрасывать никак нельзя

Нам всем хорошо известны полезные свойства разных продуктов. Но мы чаще всего даже не задумываемся о том, что могли бы получать гораздо больше, используя некоторые фрукты, овощи и другие продукты, что называется, целиком (с кожурой, ботвой и т.