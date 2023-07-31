Наша История . Вспомнишь - вздрогнешь

Михаил Степанченко

Хлынуть то оно хлынуло, но только к этому времени у Вас скупать уже было нечего - продукты выдавали по талонам, были перебои с хлебом. Вещи, технику, валюту сами же казахстанцы и раскупили. Да и рубль обесценился. Так что не свисти, в то время на рубль уже толком ни чего не купить. Перед обменом на тенге советских рублей, казахстанцы как с цепи сорвались, скупали всё- что надо и не надо, дорого, не дорого - боялись, чтобы вообще это не пропало.