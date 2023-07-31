Якеменко 30 лет назад, в июле 1993-го произошла денежная реформа, которую, я думаю, и сегодня многие вспоминают с ужасом.
Наша История . Вспомнишь - вздрогнешь
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр
Нечто похожее сделал Аденауэр после войны. У него получилось. У наших хватило ума только на ваучеры.
Ответить
3 час.
Михаил Степанченко
Хлынуть то оно хлынуло, но только к этому времени у Вас скупать уже было нечего - продукты выдавали по талонам, были перебои с хлебом. Вещи, технику, валюту сами же казахстанцы и раскупили. Да и рубль обесценился. Так что не свисти, в то время на рубль уже толком ни чего не купить. Перед обменом на тенге советских рублей, казахстанцы как с цепи сорвались, скупали всё- что надо и не надо, дорого, не дорого - боялись, чтобы вообще это не пропало.
Ответить
2 час.
picarev Писарев
Нет не потерял. Об этом знал более года, т.е. в 1990году.
Ответить
53 мин.
Свежие комментарии