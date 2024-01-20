4 безошибочных сочетания вина и сыра, которые понравятся даже знатокам

Вино и сыр — наша любимая энергетическая пара. Ознакомьтесь с нашими любимыми предложениями по составлению пар и советами экспертовНекоторые продукты, несомненно, лучше есть вместе: помидоры и базилик, картофель фри и кетчуп, арахисовое масло и желе, вино и сыр.