Вечер регги и ска в баре Рокот 🗓 19 апреля, 21:00 📍 Лазарева, 40 📞 8(988)151-00-04 📍 300₽ Группа ЛисТриус исполняет авторский материал в Регги-СКА стиле.
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Вечер регги и ска в баре Рокот 🗓 19 апреля, 21:00 📍 Лазарева, 40 📞 8(988)151-00-04 📍 300₽ Группа ЛисТриус исполняет авторский материал в Регги-СКА стиле.