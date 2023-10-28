Москва призвала к перезапуску переговоров Израиля и Палестины по формуле ООН

Россия после начала наземной операции Израиля в секторе Газа призывает к перезапуску переговоров израильтян и палестинцев для реализации формулы «двух государств», одобренной в Организации Объединенных Наций (ООН).
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