Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Кейн Веласкес освобожден из-под стражи под залог в размере 1 млн долларов

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес освобожден из-под стражи после восьми месяцев нахождения в заключении.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх