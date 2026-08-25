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ПроПаника

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Как пережить развод и начать новую жизнь

Как пережить развод и начать новую жизнь

Развод редко воспринимается как просто юридическое завершение отношений. Даже если решение о расставании было обоюдным или к нему шли долго, меняется привычный уклад жизни, планы на будущее, круг общения и представление человека о самом себе.

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