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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Ещенко: «Я думал, во Второй лиге бардак, а в Медиалиге еще хуже. Доктор уехал на свадьбу на две недели, воду никто не приносит, нет тренера по физподготовке, массажиста»

Главный тренер « БроукБойз » Андрей Ещенко сравнил клубы LEON-Второй лиги и WINLINE Медиалиги . Бывший защитник « Спартака » возглавил  медиафутбольных «Броуков» в августе 2026 года.

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