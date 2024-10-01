В США заявили о желании перевести конфликт на Украине в более спокойное состояние

Nikolay Kuchkov

Какого хрена вам вообще на Украине нужно,это вам не Мексика,не вмешивайтесь в наши внутренние дела. Мы давали государственность украине,она не состоялась как государство,теперь она войдёт в состав России!Всё,точка,идите лесом,иначе получите по соплям!!