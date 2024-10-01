В США заявили о желании перевести конфликт на Украине в более спокойное состояние

США хотят перевести конфликт на Украине в более спокойное состояние, заявил глава вашингтонского офиса Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро, его слова приводит Financial Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Быстрая кара: Цыгане выдавали себя за спецназ «Ахмат» и продавали краденые вещи под предлогом задержек зарплат в армии (ВИДЕО)
- Посторонись! Су-35 ВКС России нагнал ужаса на американские F-16, вылетевшие на «перехват» Ту-95 (ФОТО, ВИДЕО)
- «Движутся с небывалой скоростью»: в США сделали заявление о спецоперации
Свежие комментарии