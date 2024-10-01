Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 470 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Чак
    Запретить работать чуркам в сфере образования, медицины, такси и общественного транспорта.Запрет на привлеч...
  • Константин Самарин
    Так кто-же вторгся в Курскую область, и уже месяц ведет там упорные бои, да еще и наращивает группировку в Сумской об...Из ВСУ сбежали уж...
  • Константин Самарин
    Интересно, как может быть "дисциплинированный перехват" ? Не лезьте к российскому самолету, не будет неприятностей.Посторонись! Су-3...

В США заявили о желании перевести конфликт на Украине в более спокойное состояние

В США заявили о желании перевести конфликт на Украине в более спокойное состояние

США хотят перевести конфликт на Украине в более спокойное состояние, заявил глава вашингтонского офиса Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро, его слова приводит Financial Times.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikolay Kuchkov
Какого хрена вам вообще на Украине нужно,это вам не Мексика,не вмешивайтесь в наши внутренние дела. Мы давали государственность украине,она не состоялась как государство,теперь она войдёт в состав России!Всё,точка,идите лесом,иначе получите по соплям!!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх