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Пик загруженности трассы к Черному морю: в шесть раз больше автомобилей, чем зимой

Пик загруженности трассы к Черному морю: в шесть раз больше автомобилей, чем зимой

В перечне популярных среди автотуристов трасс первое место удерживает, конечно же, дорога к Черному морю — М-4 «Дон».

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