Трамп о мирных переговорах с Путиным. "Я не могу говорить, звонил ли я Владимиру Путину после своего избрания.
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Трамп о мирных переговорах с Путиным. "Я не могу говорить, звонил ли я Владимиру Путину после своего избрания.
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