Judge Frees Illegal Migrant Caught Mid-Rape By Police Authored by - Remix News Staff - via Remix News, A 27-year-old Moroccan construction worker in an irregular immigration situation in Spain was released from custody on Monday after being caught in the act of raping a 22-year-old woman on Valencia's Malvarrosa beach.
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