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Как муж чуть не развелся с женой из-за одной «мужской» фразы

Как муж чуть не развелся с женой из-за одной «мужской» фразы

Удивительные дела творятся в мужских сообществах, за которыми я иногда подглядываю. Например, любая женщина может быть одновременно молодой и старой.

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Комментарии
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Надежда Кувыкина
От того, что до возникновения таких или похожих сетуаций жена все берет на себя, и все!!!))), привыкают.. А потом им это в нагрузку... И тди больше нет причин разбирать кто что сказал...
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14 час.
Надежда Кувыкина
..
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14 час.
novik_63 novik_63
&quot;Как вы думаете, все эти вопли про «что там бабе дома делать» - они от недостатка жизненного опыта или скорее от воспаления хитрости?&quot; - Это - самый настоящий двойной стандарт.
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10 час.

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