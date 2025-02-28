ВСУ теряют тылы: новости СВО от 28 февраля 2025. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1100-й день спецоперации России на Украине

Прошедшие сутки стали 1100-м днём специальной военной операции. Российские войска продолжают наступательные действия на ключевых направлениях, нанося точечные удары по военной инфраструктуре противника и отражая атаки ВСУ.
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