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Пономарев — о пятом месте «Зенита»: «Они распоряжаются народным достоянием как хотят. Семака нужно уволить»

Пономарев — о пятом месте «Зенита»: «Они распоряжаются народным достоянием как хотят. Семака нужно уволить»

Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался за отставку Сергея Семака с поста главного тренера «Зенита».

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