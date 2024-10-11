Пушки Д-74 в Спецоперации

Пушка Д-74 на защищённой замаскированной позиции, октябрь 2024 г.В ходе Спецоперации российские артиллерийские подразделения используют весь спектр ствольных систем, состоящих на вооружение.
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