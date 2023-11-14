Израиль и ХАМАС приближаются к сделке по освобождению заложников и паузе в боях

Израиль и ХАМАС приближаются к соглашению об освобождении заложников в обмен на многодневную паузу в боевых действиях, сообщил 14 ноября телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, знакомого с ходом переговоров.
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